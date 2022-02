PHOTO SARAH MEYSSONNIER, ASSOCIATED PRESS

Macron toujours en tête, l’écart se resserre entre Pécresse et Zemmour

(Paris) Emmanuel Macron (25 %) continue de faire la course en tête des intentions de vote au 1er tour de la présidentielle, devant Marine Le Pen (17,5 %), alors que l’écart se resserre entre Valérie Pécresse (15,5 %) et Eric Zemmour (14,5 %) selon un sondage IFOP-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi.

Agence France-Presse

Le chef de l’État, dont la candidature n’est toujours pas officialisée, obtiendrait 25 % des suffrages au 1er tour, en augmentation d’un point par rapport au lundi précédent. Il devance toujours la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen (17,5 %, stable).

Zemmour prend un point à Pécresse

Dans un paysage sans grand changement, l’écart se resserre entre la LR Valérie Pécresse (15,5 %, -1 %) et le candidat Reconquête ! Eric Zemmour (14,5 %, +1 %).

La gauche est morcelée : Jean-Luc Mélenchon, du parti La France insoumise, recueille 10 % des intentions de vote (+0,5 %) devant l’écologiste Yannick Jadot à 4,5 % (-0,5 %), à égalité avec Christiane Taubira (+0,5 %).

Le communiste Fabien Roussel (3,5 %, stable) devance la socialiste Anne Hidalgo, en grande difficulté (2,5 %, -1 point).

Macron l’emporterait au 2e tour

Au second tour, Emmanuel Macron l’emporterait face à Marine Le Pen 55,5 % contre 44,5 %, et contre Valérie Pécresse 55 % contre 45 %.

Quelque 67 % des sondés prévoient d’aller voter le 10 avril lors du premier tour. 68 % des électeurs interrogés se disent sûrs de leur choix pour cette première manche.