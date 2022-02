PHOTO GEOFFROY VAN DER HASSELT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

L’ex-journaliste de Charlie Hebdo et aujourd'hui militante Zineb El Rhazoui, fait partie du club des 120 à 150 Français sous protection policière dans leur pays, parce que menacés de mort par des islamistes. On la voit ci-haut le 9 septembre 2020 au Tribunal de Paris lors du procès des attentats contre Charlie Hebdo et de l'HyperCacher, qui ont fait 17 morts en janvier 2015.