(Saint-Denis de la Réunion) Un pétrolier mauricien s’est échoué jeudi soir tout près des côtes de l’île de la Réunion, dans l’océan Indien, balayée depuis plus de vingt-quatre heures par le puissant cyclone Batsirai dont les autorités anticipent une intensification des vents et des pluies.

Madhia BENHAMLA Agence France-Presse

« Le navire mauricien TrestaStar est échoué sur la commune de Saint-Philippe (sud de la Réunion) à 30 mètres de la côte », a indiqué le préfet jeudi soir sur Twitter, « une tentative d’opération d’évacuation est en cours dans des conditions très difficiles ».

PHOTO TIRÉE DU SITE MARINETRAFFIC.COM Le navire mauricien TrestaStar photographié à l’ancre devant Port-Louis, à l’île Maurice, le 2 juin 2019.

« Les marins sont sains et saufs. Ils se trouvent toujours à bord du bateau échoué », a ajouté la préfecture, en précisant que 32 personnes, sauveteurs et équipes médicales, étaient engagées dans cette évacuation.

L’équipage est composés d’Indiens et de Bangladais, a pour sa part indiqué le ministère des Outre-mer.

« Sans risque majeur pour l'environnement »

La préfecture a précisé dans la nuit de jeudi à vendredi que le TrestaStar, un pétrolier de type souteur, n'était pas chargé et contenait moins de 8 m3 (8000 litres) de diesel de propulsion (léger et volatile). La « majorité » de ce carburant « devrait se disperser sans risque majeur pour l’environnement », a-t-elle assuré.

Une équipe d’experts doit se rendre sur place dès le lever du jour vendredi pour évaluer la situation, la même source.

En difficulté dans une mer à forte houle et soumis à des vents de force 10, le pétrolier n’a pas pu être remorqué et s’est échoué.

« Alors que le cyclone Batsirai commence tout juste à s’éloigner de La Réunion, nous vivons actuellement les conditions météorologiques les plus mauvaises depuis le début de l’épisode », a prévenu Emmanuel Cloppet, directeur régional de Météo-France, lors d’un point presse en début de soirée, heure locale.

Il a évoqué des vents allant « jusqu’à 150 km/heure » et plus de 500 mm de pluies enregistrés dans les cirques et 1200 mm dans le massif du volcan du piton de la Fournaise.

L’alerte rouge reste en vigueur

« La dégradation va se poursuivre dans la soirée. L’alerte rouge reste donc pleinement en vigueur cette nuit » et « chacun doit rester confiné », a pour sa part mis en garde le préfet de l’île, Jacques Billant qui n’envisage de lever l’alerte rouge que vendredi à 9 h (minuit HNE).

Cette levée sera toutefois suspendue à « l’évolution du système cyclonique », a-t-il précisé, en rappelant que Batsirai « nous a réservé quelques surprises en stationnant plus longtemps que prévu au nord de La Réunion ».

L’île a été placée en alerte rouge cyclonique mercredi à 19 h locales, imposant aux habitants de se barricader.

Crues et montées des eaux

« Lever l’alerte rouge ne veut donc pas dire retour à la normale. Les conséquences du passage du cyclone présenteront encore des dangers pour la population. La prudence restera donc de mise et les déplacements fortement déconseillés […] sauf cas de force majeure », a assuré M. Billant.

Le préfet a redemandé aux 860 000 habitants de l’île de rester vigilants en matière de crues et de montées des eaux : « Nous avons toujours sept cours d’eau placés en vigilance jaune, mais leur passage en vigilance orange est à prévoir dans les prochaines heures au regard des précipitations ».

Le préfet a déploré 12 blessés durant la nuit de mercredi à jeudi et recensait jeudi soir 38 interventions directement liées au cyclone « pour des évènements de faible envergure ».

En fin de semaine, Batsirai devrait toucher les côtes est de Madagascar et notamment la région de Mahanoro, prévoit Météo-France. L’impact pourrait être majeur pour cette région et de fortes pluies pourraient toucher la moitié sud de Madagascar.