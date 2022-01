(Istanbul ) Des secouristes tentaient mardi de dégager des routes qui ont été paralysées par la neige à Istanbul et à Athènes, après qu’un front froid et une tempête de neige aient balayé la Grèce et la Turquie.

Mehmet Guzel et Elena Becatoros Associated Press

Un nombre inconnu d’automobilistes ont passé une nuit glaciale dans leur véhicule dans les deux villes.

Les autoroutes et les routes de la région d’Istanbul ont été bloquées mardi quand la tempête a déposé jusqu’à 80 centimètres de neige sur certains secteurs de la ville.

Des automobilistes ont passé la nuit dans leur voiture. D’autres ont décidé d’abandonner leur véhicule pour rentrer chez eux à pied ou se diriger vers les transports en commun.

Des secouristes ont travaillé toute la nuit pour tenter de déneiger les routes, mais les véhicules abandonnés ralentissaient les opérations. Le gouverneur d’Istanbul, Ali Yerlikaya, a demandé aux automobilistes de retourner à leurs voitures pour les déplacer. Certains sont revenus munis de pelles, selon ce que rapporte l’agence de presse privée DHA.

À Athènes, les secouristes tentaient toujours de libérer entre 200 et 300 automobilistes coincés sur une grande autoroute qui traverse la capitale et la relie à l’aéroport international de la ville.

Là aussi des automobilistes ont abandonné leurs voitures pour rentrer à pied. D’autres se sont dirigés vers une gare ferroviaire voisine, escaladant une clôture pour rejoindre la plateforme après avoir passé la nuit dans leur véhicule. Le service ferroviaire avait été interrompu, mais un train était là mardi pour prendre les rescapés.

L’armée a été déployée pendant la nuit pour livrer de la nourriture et de l’eau à ceux qui étaient coincés, et pour aider à libérer le plus grand nombre possible de gens.

Les autorités turques expliquent qu’un système dépressionnaire arrivé de l’Islande est responsable du mauvais temps.

Le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu a dit que la neige continuera à tomber sur Istanbul au moins jusqu’à jeudi. Il a demandé aux résidents d’éviter autant que possible de se déplacer avec leurs véhicules privés. Il a souligné que plusieurs véhicules abandonnés n’étaient pas munis de pneus d’hiver.

Les vols ont été suspendus à l’aéroport d’Istanbul, où le toit d’un hangar a cédé sous le poids de la neige lundi. Un service restreint a repris mardi après-midi. Le deuxième aéroport de la ville, Sabiha Gokcen, tournait aussi au ralenti. Des passagers ont manifesté leur mécontentement et réclamé qu’on leur fournisse une chambre d’hôtel.

Les responsables grecs avaient demandé à la population d’éviter les déplacements non essentiels et d’utiliser des chaînes à neige. Plusieurs résidants sont toutefois partis lundi matin, alors que la neige tombait à peine, et se sont retrouvés dans le pétrin plus tard. Plusieurs embouteillages ont été causés par des camions qui ont perdu le contrôle et se sont placés en portefeuille.

Les responsables font l’objet de critiques sévères pour leur gestion de la situation.

Le ministre de la Protection civile, Christos Stylianides, a dit que 1800 véhicules se sont retrouvés prisonniers de l’autoroute entre Athènes et l’aéroport. Les mesures d’urgence adoptées pour affronter la tempête à Athènes et ailleurs ont été prolongées jusqu’à mercredi.

De la neige est aussi tombée sur le sud-ouest de la Turquie, un évènement rare. La ville d’Antalya, sur la côte de la Méditerranée, a ainsi vu ses premières chutes de neige en 29 ans. L’autoroute entre les provinces de Mugla et de Denizli a aussi été bloquée.

Un dirigeant turc a dit que 40 000 tonnes de sel ont été épandues depuis le début de la tempête, et que 1500 véhicules et 7000 employés ont été déployés. Les fonctionnaires d’Istanbul sont en congé jusqu’à jeudi, sauf ceux responsables de la sécurité, de la santé et des transports. Les écoles étaient déjà fermées pour un congé et les universités ont décidé de rouvrir leurs portes seulement le 31 janvier.

La ville d’Istanbul a fourni des refuges à quelque 1500 sans-abri. Des équipes ont aussi distribué deux tonnes de nourriture pour les chiens et les chats errants.

Le maire de la ville a dit espérer que la neige remplira les réservoirs et apportera un certain soulagement à une région touchée par la sécheresse.

Les Balkans sont aussi aux prises avec une vague de froid. Le mercure a chuté sous le point de congélation en Serbie, au Monténégro, en Bosnie et en Croatie.

À Kosanica, un village du nord du Monténégro, le mercure a plongé à -33,2 degrés Celsius, battant de 1,2 degré le record établi en 1985 à Rozaje, dans le nord du pays.

Les dirigeants croates ont lancé un appel à la prudence. En Bosnie, il faisait -15 degrés Celsius mardi matin à Sarajevo et de la glace s’était formée sur des portions de la rivière Miljacka.