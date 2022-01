Un Boeing C-17 Globemaster livre des véhicules Stryker et Humvees à la base aérienne de Bezmer en Bulgarie, le 19 juillet 2017.

PHOTO GORDON WELTERS, ARCHIVES NEW YORK TIMES

(Washington) Les États-Unis étudient l’envoi de jusqu’à 5000 militaires dans les pays baltes et d’Europe orientale de l’OTAN face aux risques d’une invasion russe en Ukraine, ont rapporté lundi des médias américains.

Agence France-Presse

Le déploiement pourrait concerner entre 1000 et 5000 soldats, des navires de guerre et des avions de combat, a précisé le New York Times, ajoutant que ce nombre pourrait augmenter si les conditions se détérioraient.

Joe Biden aura lundi à 15 h HNE une « visioconférence sécurisée » avec plusieurs dirigeants européens au sujet de la situation en Ukraine, a fait savoir la Maison-Blanche.

Alors que les États-Unis se font de plus en plus alarmistes sur la possibilité d’une attaque imminente de la Russie, le président américain doit s’entretenir, depuis la « Situation Room », avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil Charles Michel, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre italien Mario Draghi, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, le président polonais Andrzej Duda et le premier ministre britannique Boris Johnson.

Pendant ce temps au Pentagone, on s'affaire à identifier quelles unités qui pourraient être déployées, mais la décision finale n’a pas encore été prise.

L’option d’un déploiement de troupes américaines intervient après des discussions ce week-end entre le président Joe Biden et ses conseillers, notamment le ministre de la Défense Lloyd Austin.

Des responsables américains, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, ont indiqué qu’ils menaient des consultations avec leurs alliés concernant des mouvements de troupes et que tous les scénarios étaient envisagés.

L’OTAN a annoncé lundi placer des forces en attente et envoyer des navires et des avions de combat pour renforcer ses défenses en Europe de l’Est.

Les États-Unis, suivis par le Royaume-Uni et l’Australie, ont annoncé dimanche le retrait d’une partie des personnels de leurs ambassades à Kiev face à une « invasion russe » pouvant « se produire à tout instant », et en l’absence d’avancées dans les négociations entre la Russie, les États-Unis et l’Union européenne pour tenter de désamorcer la crise.

La Russie est accusée par les Occidentaux d’avoir massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières ukrainiennes en vue d’une attaque, ce qu’elle dément.

Moscou exige des garanties pour sa sécurité, notamment le rejet d’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Les États-Unis et leurs alliés ont mis en garde la Russie contre de lourdes sanctions en cas d’invasion de l’Ukraine.