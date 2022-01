L’ex-ministre, devenu avocat et âgé de 77 ans, est déjà écroué depuis le 13 décembre 2021 pour son manque d’efforts à régler des amendes et dommages et intérêts auxquels il a été condamné en 2017 dans une autre affaire. On le voit ci-haut le 5 décembre 2018, arrivant à son procès, à Paris.

(Paris) L’ancien secrétaire général de la présidence française sous Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, déjà condamné et emprisonné, a été de nouveau condamné vendredi à un an de prison dont 8 mois ferme, dans l’affaire dite des sondages de l’Élysée.

Agence France-Presse

Trois des quatre anciens conseillers et collaborateurs de Nicolas Sarkozy — président de 2007 à 2012 — qui étaient jugés à ses côtés pour favoritisme ou détournement de fonds publics, ont également été condamnés, dont Patrick Buisson, alors proche conseiller du chef de l’État, condamné à deux ans de prison avec sursis et 150 000 euros d’amende, et l’ex-sondeur Pierre Giacometti (6 mois avec sursis et 70 000 euros d’amende).

En octobre et novembre, le tribunal s’était plongé dans l’exercice du pouvoir sous la présidence de Nicolas Sarkozy, en examinant des millions d’euros de conseil politique et études d’opinion facturés à la présidence française par les sociétés de Patrick Buisson et Pierre Giacometti ainsi que par l’institut IPSOS.

Il a jugé que ces millions d’euros avaient bien fait l’objet de favoritisme et M. Guéant, devenu ministre de l’Intérieur en 2011, a été reconnu coupable de favoritisme.

Compte tenu de la « gravité » des faits et « de la personnalité » de cet ancien grand commis de l’État, très influent sous le quinquennat Sarkozy, mais dont l’image est désormais entachée par les affaires, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’aménager la partie ferme de la peine.

L’ex-ministre, devenu avocat et âgé de 77 ans, est écroué depuis plus d’un mois pour son manque d’efforts à régler des amendes et dommages et intérêts auxquels il a été condamné en 2017 dans une affaire de primes en liquide au ministère de l’Intérieur.

Il n’était pas présent vendredi pour la lecture du jugement. Son avocat a indiqué à l’AFP que M. Guéant allait faire appel de sa condamnation avec mandat de dépôt.

La justice a aussi estimé que deux contrats signés par Patrick Buisson, un historien venu de l’extrême droite âgé de 72 ans, constituaient un détournement de fonds publics.

Selon ces conventions, il était rémunéré 10 000 euros par mois pour du conseil et pouvait aussi livrer des sondages à sa libre appréciation : entre 2007 et 2009, il a acheté puis revendu 235 enquêtes d’opinion, avec des marges de 65 à 71 %, pour un bénéfice d’1,4 million d’euros.