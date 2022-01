(Lille) Deux mois après la mort tragique de 27 migrants au large de Calais, dans le nord de la France, un exilé a de nouveau perdu la vie vendredi en tentant de rallier l’Angleterre, premier décès dans la Manche en 2022 et nouveau signe que les tentatives de traversée ne faiblissent pas.

Pierre BEAUVILLAIN avec Clément ZAMPA à Lille Agence France-Presse

Selon les premiers éléments, la victime est un Soudanais d’une vingtaine d’années, a précisé à l’AFP Philippe Sabatier, le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, à quelque 35 kilomètres de Calais. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée au commissariat de Berck, dans le même département, le Pas-de-Calais, sur le détroit séparant la France de l’Angleterre.

Ce décès de migrant est le premier dans la Manche en 2022. Le bilan de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord en 2021 fait état de 30 morts et quatre disparus, dont 27 migrants décédés le 24 novembre lors du naufrage de leur embarcation au large de Calais, le pire drame survenu sur cette voie migratoire.

Le migrant décédé vendredi avait pris la mer, par temps clair et dans des eaux calmes, au large des plages de Berck avec 32 autres exilés originaires du Soudan, d’Érythrée et de Syrie, qui ont tous été secourus, mais en état d’hypothermie, selon M. Sabatier.

« Mises à l’abri »

D’après les témoignages des rescapés, une panne de moteur s’est déclarée très rapidement près de la plage. Le bateau s’est alors éloigné avant d’être ramené progressivement vers la rive par les vagues, a expliqué le magistrat.

Mais l’embarcation étant ballotée par les vagues, trois migrants sont tombés à l’eau et deux seulement sont parvenus à remonter à bord. Le troisième est décédé, probablement par noyade, selon un premier examen vendredi. Une autopsie doit avoir lieu la semaine prochaine, a précisé cette même source.

Selon un communiqué de la Préfecture maritime, vingt-cinq des naufragés ont été remorqués dans leur embarcation par un bateau des secours et cinq « récupérés sur un banc de sable par les pompiers ». Deux autres ont été retrouvés à terre.

Une fois à terre, les migrants se sont vu offrir « du café, des baguettes, des vêtements secs », avant d’être auditionnés par la police aux frontières, puis conduits en bus, pour ceux qui le souhaitaient, dans un Centre d’accueil et d’examen des situations (CAES) du département.

Pas d’« effet naufrage »

Amnistie internationale a dénoncé dans un communiqué une « tragédie » d’autant plus « insupportable » que les gouvernements refusent « des deux côtés de la Manche » de répondre « aux besoins et aux droits des personnes contraintes de tenter ces dangereux voyages ».

Les traversées de la Manche à bord de petites embarcations ont atteint en 2021 un nombre record, à plus de 28 000 personnes, selon l’agence de presse britannique PA.

Le phénomène, qui s’est fortement développé depuis 2018 face au bouclage du port de Calais et du tunnel sous la Manche que les migrants empruntaient en se cachant à bord de véhicules, empoisonne les relations entre Londres et Paris.

Les tentatives de traversée, qui avaient atteint un pic à l’automne, se poursuivent malgré l’hiver dans ce secteur maritime, l’un des plus fréquentés au monde.

Sur le seul mois de décembre 2021, 130 « évènements » ont été recensés, selon la préfecture du Pas-de-Calais : 72 tentatives de traversée interceptées par les autorités françaises et 58 traversées arrivées en Grande-Bretagne.

Un an plus tôt, 44 « évènements », soit trois fois moins, avaient été comptabilisés : 28 tentatives de traversée interceptées et 16 arrivées en Angleterre.

Le drame du 24 novembre, qui a entraîné une forte émotion dans l’opinion, n’a pas limité les tentatives de traversées, conduites par des réseaux de passeurs de plus en plus professionnalisés.

« Il n’y a pas eu d’effet naufrage », résume le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Guirec Le Bras, interrogé par l’AFP.