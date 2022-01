(Bordeaux) La vigilance rouge pour « crues » a été levée lundi soir dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques dans le Sud-Ouest où au total 9 départements restaient sous surveillance, en vigilance orange, après d’importantes précipitations depuis ce week-end sur le massif pyrénéen qui ont fait gonfler les cours d’eau, sans provoquer de dégâts majeurs, a annoncé Météo France.

Agence France-Presse

Neuf départements restaient en vigilance orange pour « crues » (Landes, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Gers), pour « Crues et avalanches » (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne), ou pour « avalanches » (Pyrénées-Orientales, ainsi que la principauté d’Andorre).

Les précipitations vont se poursuivre encore cette nuit sur les Pyrénées, « mais en s’atténuant, avec un décalage progressif de la perturbation vers l’ouest de la chaîne au cours de la nuit », a indiqué Météo France dans son dernier bulletin.

Si la fin de l’épisode pluvieux est attendue pour la fin de la nuit, le « suivi concernant les écoulements » justifie le maintien de la vigilance orange dans ces départements où « de nombreux cours d’eau gonflent et débordent », souligne le prévisionniste.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les transports scolaires ont été suspendus dans les vallées d’Aspe et d’Ossau, et la circulation des trains interrompue pour la journée de lundi entre Pau, Oloron-Sainte-Marie et Bedous, puis entre Bayonne et Puyoo, selon la préfecture.

Dans la commune béarnaise d’Oloron-Sainte-Marie, la hauteur maximale du Gave d’Oloron, qui avait été classée en rouge par Vigicrues dimanche, devrait atteindre dans les prochaines heures, entre 4,75 m et 5,10 m, soit un niveau de crue inférieur à celui de décembre, a indiqué la préfecture.

« Pas de dégâts flagrants »

« Pour l’instant il n’y a pas eu de dégâts flagrants, il y en a eu moins » que lors du précédent épisode en décembre, a déclaré à l’AFP Bernard Uthurry, le maire de la commune de 10 800 habitants.

Des dizaines de pompiers et gendarmes restaient toutefois mobilisés « de manière préventive », selon la préfecture.

À Laruns, au cœur de la vallée de l’Ossau, où il est tombé 116 mm d’eau depuis la nuit de samedi à dimanche, selon Météo France, « la situation est maîtrisée », a assuré à l’AFP Robert Casadebaig, maire de cette commune de 1200 habitants.

Les autorités ont toutefois appelé à « avoir une vigilance très particulière dans ces vallées, car la pluie qui est stationnaire, peut entraîner des coulées de boue » et des crues torrentielles, a averti sur France Bleu Béarn le directeur de cabinet du préfet, Théophile de Lassus.

En plaine, dans les Landes, la situation était « calme » lundi sans interventions liées aux intempéries, a indiqué la préfecture à l’AFP. Dans le secteur de Peyrehorade, le Gave d’Oloron est sorti de son lit avec un fort débit, sans provoquer de dégâts, a constaté l’AFP. Selon la préfecture, « la crue pourrait être inférieure à celle de décembre 2021 », qui avait entrainé l’évacuation de dizaines de personnes.

Plus à l’est, si la principauté pyrénéenne d’Andorre est de nouveau accessible depuis les Pyrénées-Orientales, elle ne l’est toujours pas depuis l’Ariège, où la RN20 est coupée en raison des intempéries et d’éboulements, alors que les fortes pluies devraient se poursuivre jusqu’à minuit h selon la préfecture.

À Toulouse, où la Garonne est sortie de son lit, inondant les berges, une résidence universitaire située sur l’île du Ramier a dû être évacuée lundi en début de soirée.

Dans les Hautes-Pyrénées, l’Adour est sortie de son lit et les promenades sur les berges à Tarbes étaient inondées. Des routes secondaires autour de quelques villages aux alentours de Lourdes étaient sous les eaux.

La pluie abondante tombée sur Toulouse a par ailleurs entraîné le report de la rencontre de soccer Toulouse-Nancy comptant pour la 20e journée de Ligue 2, a annoncé le club toulousain dans l’après-midi.