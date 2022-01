Europe

Présidentielle française

Selon Édouard Philippe, Macron « va être candidat »

(Paris) L’ancien premier ministre Édouard Philippe est désormais certain qu’Emmanuel Macron « va être candidat » à sa réélection et lui conseille de rassembler et même « d’élargir » sa majorité pour un quinquennat « pas beaucoup plus facile » que le précédent.