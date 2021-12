Helsinki a connu le jour le plus court de l'année

Helsinki, capitale la plus septentrionale de l'Union européenne, a connu mardi « le jour le plus court » de l'année.

Agence France-Presse

Sous une température de -12 °C, le soleil s'est levé sur la capitale finlandaise à 9h23 et s'est couché moins de six heures plus tard, à 15h12.