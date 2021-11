Europe

L’eusko, une monnaie à la défense de la langue basque

(Bayonne) Trois millions d’euskos circulent au Pays basque français, territoire deux fois grand comme le parc du Mont-Tremblant et peuplé de seulement 300 000 habitants. Créée en 2013, cette monnaie locale est la plus importante d’Europe. L’eusko a pour objectif de faire croître l’économie du territoire en favorisant le commerce et la production de proximité. Mais il a aussi un objectif culturel : promouvoir la langue basque.