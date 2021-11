SAISIE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO DE L’ANIMAL WELFARE FOUNDATION ET DE TIERSCHUTZBUND ZÜRICH

Dans une vidéo de 20 minutes publiée sur YouTube par les associations de défense animale Animal Welfare Foundation et Tierschutzbund Zürich, on voit du personnel brutalisant les juments et des chevaux affaiblis et rudement frappés.