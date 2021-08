Europe

Des survivants de la COVID-19 militent pour la vaccination

(Paris) Ils ont vécu l’enfer de la réanimation, le coma, puis la rééducation et souffrent encore des séquelles physiques et psychologiques de la COVID-19. Rescapés du virus, ils rêvent moins du monde d’après que de leur vie d’avant et sont devenus des militants de la vaccination.