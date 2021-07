Europe

Biélorussie

Lourdes peines pour des étudiants, les perquisitions continuent

(Moscou) La justice biélorusse a condamné vendredi à de lourdes peines de prison 11 étudiants et un professeur pour avoir manifesté contre le président Alexander Loukachenko, la répression qui vise le mouvement de contestation historique de 2020 s’amplifiant et touchant également médias et ONG.