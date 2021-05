PHOTO SERGEI SHELEGA, ASSOCIATED PRESS

(Minsk) Les Européens et les États-Unis ont appelé mercredi à une « enquête urgente » sur le détournement d’un avion de ligne par la Biélorussie, dont le président Alexandre Loukachenko est resté, lui, droit dans ses bottes et assuré avoir agi « légalement ».

Agence France-Presse

Dénonçant un incident « sans précédent et inacceptable », qui a vu Minsk intercepter un vol RyanAir au-dessus de son territoire sous prétexte d’une alerte à la bombe et arrêter un journaliste d’opposition, les membres européens du Conseil de sécurité de l’ONU et Washington ont appelé dans une déclaration commune « l’Organisation de l’aviation civile internationale à enquêter d’urgence ».

Ils ont également appelé à la « libération immédiate » de Roman Protassevitch et de son amie russe Sofia Sapega, tous deux interpellés alors qu’ils se trouvaient à bord du vol qui devait effectuer la liaison Athènes-Vilnius dimanche.

Face à l’avalanche de condamnations occidentales et de nouvelles sanctions de l’UE à l’encontre du régime qu’il dirige depuis 1994, Alexandre Loukachenko a assuré mercredi devant un parterre de dignitaires avoir « agi légalement en protégeant mes gens ».

S’il a reconnu avoir fait décoller un chasseur MiG-29 pour intercepter le vol, il a martelé que sa mission « était d’établir la communication, d’accompagner l’atterrissage de l’avion de passagers en cas de situation d’urgence ».

Pour les autorités biélorusses, la présence à bord de ce détracteur du régime et donc son arrestation relevaient du hasard, mais l’Union européenne, les États-Unis et l’opposition biélorusse affirment que l’alerte à la bombe était un subterfuge pour arrêter le journaliste.

L’obligation faite à l’avion de se poser, « sur de faux motifs », a mis « en danger la sécurité aérienne », ont dénoncé Européens et Américains à l’ONU, fustigeant une « attaque » et un « mépris flagrant du droit international ».

Basée à Montréal, l’OIAC doit tenir une réunion d’urgence jeudi sur cette affaire.

« Piraterie »

M. Loukachenko a lui assuré dans son discours que la décision de se poser à Minsk avait été prise par le commandant de bord du vol RyanAir et qu’excepté Minsk, « personne n’a voulu accueillir l’avion ».

Ces propos tranchent avec la transcription de l’échange entre les contrôleurs et le pilote, publiée mardi par Minsk, qui montre que les autorités ont insisté pour que le vol se pose en Biélorussie et non dans des pays voisins.

Quelques heures après ces déclarations, les premières de M. Loukachenko depuis l’incident, la Biélorussie a accusé la France de « piraterie » pour avoir refusé son espace aérien à un avion effectuant une liaison Minsk-Barcelone, dénonçant un acte « scandaleux » et « immoral ».

Dès lundi soir, l’UE a adopté de premières sanctions, fermant son espace aérien aux avions biélorusses et recommandant à toutes les compagnies européennes d’éviter les cieux du pays, un appel très suivi.

Dernière en date, la Pologne a annoncé mercredi soir interdire son espace aérien aux avions de son voisin.

Autre perturbation, Air France a dû annuler un vol Paris-Moscou, qui contournait la Biélorussie et dont le plan de vol « nécessite une nouvelle autorisation de la part des autorités russes », une première depuis l’incident.

Soutien russe

Le journaliste arrêté, Roman Protassevitch, 26 ans, est accusé par le autorités biélorusses d’avoir organisé des « troubles massifs » dans le pays secoué en 2020 par des manifestations contre la réélection de M. Loukachenko.

Vivant en exil, le jeune homme est l’ancien rédacteur en chef d’un média d’opposition, Nexta, qui avait joué un rôle clé dans la coordination du mouvement de contestation, réprimé sans pitié par Minsk.

L’opposant et sa compagne sont apparus dans des vidéos tournés en prison où ils confessent leurs crimes, mais les autorités biélorusses ont l’habitude de diffuser des aveux obtenus sous la contrainte.

Son père, Dmitri Protassevitch, a déclaré à l’AFP que son avocat n’avait pas pu le voir et craint qu’il soit à l’hôpital. « Nous pensons que sa vie et sa santé sont en danger », a-t-il dit.

Minsk dispose dans cette affaire du soutien sans faille de son principal allié, la Russie, qui n’a pas rejoint les critiques occidentales. Après le discours de M. Loukachenko, le Kremlin a indiqué ne pas avoir « de raisons de ne pas croire les déclarations des dirigeants biélorusses ».

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a fustigé les accusations de complicité de Moscou dans cette affaire, des « interprétations fantasques ». Elle a de nouveau appelé à une « enquête objective » sur l’incident.

Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine doivent d’ailleurs se rencontrer vendredi en Russie.