Pour l’instant, la vaccination est ouverte à tous les Français à partir de 55 ans et des motifs médicaux précis sont nécessaires en dessous de cet âge, hors professions prioritaires.

La France veut vacciner plus pour alléger les restrictions

(Paris) La France va élargir la vaccination contre la COVID-19 à un plus large public dans les prochaines semaines, l’objectif du gouvernement étant de parvenir à alléger progressivement les restrictions d’ici les vacances d’été.

Agence France-Presse

Tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin, a annoncé le président Macron vendredi, après avoir dévoilé la veille le calendrier de la levée des mesures de restriction.

Les plus de 50 ans sans maladie particulière auront moins longtemps à attendre : pour eux, la vaccination sera ouverte dès le 15 mai, a ajouté M. Macron.

PHOTO CHRISTOPHE SIMON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Un premier élargissement aura lieu ce week-end, avec l’ouverture de la vaccination « à quelque 4 millions de Français fragiles », c’est-à-dire les adultes qui « souffrent de maladies chroniques », avait auparavant annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur la radio franceinfo.

Ces derniers jours, de nombreuses voix se sont élevées en France pour mettre la pression sur le gouvernement afin qu’il ouvre largement les vannes de la vaccination.

Mais l’exécutif se refuse à faire sauter les critères avant le 15 juin. « Il y a des départements dans lesquels il reste beaucoup de gens fragiles à vacciner », s’est justifié M. Véran.

Au total, plus de 15 millions de personnes ont déjà reçu une première injection (29 % de la population majeure), dont 6,2 millions ont été complètement vaccinées (9,3 % de la population totale, 11,9 % de la population majeure).

Variant indien

Parallèlement, l’allègement des mesures de restriction va se faire en quatre étapes : lundi 3 mai (fin des restrictions de déplacement à 10 km, retour partiel des collégiens et lycéens en classe), 19 mai (couvre-feu repoussé à 21 h, réouverture limitée des commerces, cinémas, musées, théâtres et terrasses des bars), 9 juin (couvre-feu à 23 h, réouverture limitée des cafés et restaurants en intérieur) puis 30 juin (fin du couvre-feu), à la veille des vacances.

Ces réouvertures inquiètent toutefois certains spécialistes, les indicateurs de l’épidémie restant à un niveau élevé malgré une lente décrue.

Actuellement, 29 487 malades de la COVID-19 sont hospitalisés, dont 5804 en réanimation, et 321 personnes sont mortes à l’hôpital ces dernières 24 heures, pour un total de 104 253 décès depuis le début de l’épidémie.

Une autre source d’inquiétude est liée aux premières détections de variant indien dans le sud-ouest et le sud de la France.

Repéré dans au moins 17 pays, ce variant préoccupe à cause de la spectaculaire dégradation de la situation sanitaire en Inde.

Toutefois, rien ne prouve qu’il en est le seul responsable : selon l’OMS, l’explosion épidémique dans ce pays est sans doute largement alimentée par les grands rassemblements de population, sans gestes barrières.