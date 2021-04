Edi Rama, un artiste-peintre et ancien joueur de basket âgé de 56 ans qui dirige le gouvernement depuis huit ans, a posté sur Facebook une photo du lever du soleil accompagnée de ces mots : « Quelle aube à Tirana ! »

PHOTO HEKTOR PUSTINA, ASSOCIATED PRESS

(Tirana) Le premier ministre sortant Edi Rama semblait lundi en passe de remporter un troisième mandat à la tête du gouvernement albanais, selon les premiers résultats officiels des élections législatives qui créditent son parti socialiste de la victoire.

Briseida MEMA et Emmy VARLEY

Agence France-Presse

Ces élections cruciales pour les rêves européens de l’Albanie, petit pays pauvre des Balkans, mettaient aux prises Edi Rama et une opposition aussi hétéroclite que déterminée à le faire chuter, réunie derrière le chef du parti démocrate (centre droit) Lulzim Basha.

L’opposition avait crié victoire dès dimanche soir, mais selon les premiers résultats rendus publics lundi matin par la Commission électorale centrale (CEC), le PS a remporté environ 50 % des voix.

D’après ces chiffres qui portent sur le dépouillement des bulletins dans 35 % des bureaux, les démocrates et leurs alliés ont obtenu quelque 39 % des suffrages tandis que le MSI (Mouvement socialiste de l’intégration), fondé par le président Ilir Meta, un farouche adversaire d’Edi Rama, en a recueilli environ 7 %.

« La tendance est claire » en faveur des socialistes qui se dirigent vers une victoire « plus importante » qu’en 2017 quand ils avaient remporté la majorité des 140 sièges au Parlement, a déclaré à l’AFP Skender Minxhozi, un analyste politique. Il a cependant appelé à la prudence avant le résultat final attendu d’ici à mardi.

Edi Rama, un artiste-peintre et ancien joueur de basket âgé de 56 ans qui dirige le gouvernement depuis huit ans, a posté sur Facebook une photo du lever du soleil accompagnée de ces mots : « Quelle aube à Tirana ! »

« Intégrité »

Taxé d’autoritarisme par ses contempteurs, Edi Rama a réclamé du temps pour finir de mettre en œuvre les projets d’infrastructures entravés par la pandémie et continuer de reconstruire les milliers de logements détruits par un séisme meurtrier fin 2019.

Il a également lancé une campagne de vaccination massive qui doit permettre l’immunisation fin mai de 500 000 des 2,8 millions d’Albanais et la relance de l’industrie touristique durement touchée par la crise sanitaire.

Ses adversaires l’accusent de tous les maux – liens avec la corruption organisée, truquage des élections précédentes, mise en coupe réglée de l’économie et des institutions.

L’intéressé dément tout et affirme que le camp adverse a peur d’une réforme de la justice qui vise depuis quatre ans à nettoyer un système malade de sa corruption.

Le scrutin qui s’est déroulé sans heurts était surveillé de près par les capitales occidentales après une campagne acrimonieuse émaillée d’insultes personnelles, d’accusations de corruption et de violences. Un militant socialiste avait été abattu dans une fusillade avec des démocrates qui accusaient le camp adverse d’achats de voix.

Dans la nuit, les ambassadeurs des États-Unis et de l’Union européenne se sont rendus dans un bureau de vote de Tirana pour appeler à « l’intégrité » du dépouillement.

Depuis la fin du communisme en Albanie au début des années 1990, les résultats électoraux sont systématiquement contestés et donnent lieu à des soupçons de fraudes.

« Du travail »

Le président Meta a demandé aux électeurs de ne pas se laisser « démoraliser » et d’attendre les résultats complets : « toute voix dans les urnes doit être comptée et recomptée jusqu’à la fin ».

De leur côté, les démocrates ont continué à revendiquer la victoire. « J’invite nos électeurs à rester calmes, car le parti a gagné dans toute l’Albanie », a assuré Jorida Tabaku, une responsable de cette formation.

Bruxelles a dit oui à l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Albanie, mais sans fixer de date.

Tous les partis avaient promis de mener à leur terme les changements demandés par l’UE pour ouvrir les pourparlers, à commencer par la réforme du système judiciaire et la lutte contre la criminalité organisée.

Le petit pays est considéré par les ONG internationales comme l’un des plus corrompus du continent européen.

Beaucoup souhaitent de meilleures conditions de vie alors que le salaire moyen est de 420 euros et le chômage élevé. Les jeunes cherchent massivement leur salut dans l’émigration en Italie, en Allemagne ou aux États-Unis.

« On est fatigués, les jeunes font des études pour trouver du travail, les promesses suivent et après on n’obtient rien », dit Mariela Sherrja, 26 ans, experte en finances. « La seule chose qu’on veut c’est du travail pour construire un meilleur avenir ».