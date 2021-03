(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé jeudi « toutes les entités impliquées » dans le projet controversé de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne à se désengager « immédiatement », sous peine de sanctions des États-Unis.

Agence France-Presse

Dans un communiqué, il a assuré que le gouvernement de Joe Biden était « déterminé à respecter » la loi adoptée en 2019 et étendue en 2020 par le Congrès américain, qui prévoit des sanctions.

« Nord Stream 2 est un mauvais projet — pour l’Allemagne, pour l’Ukraine et pour nos alliés et partenaires d’Europe centrale et orientale », a déclaré le secrétaire d’État, réitérant l’opposition ancienne de Washington à ce gazoduc de 1200 kilomètres de liaison sous-marine pour 9 milliards d’euros. Il a dénoncé « un projet géopolitique russe visant à diviser l’Europe et affaiblir la sécurité énergétique européenne ».

« Le département d’État surveille les efforts pour mener à bien le gazoduc Nord Stream 2 et examine les informations au sujet des entités qui semblent être impliquées », a-t-il ajouté.

Accusé par de nombreux élus, notamment républicains, de ne pas passer à l’acte avec des mesures punitives prévues par la loi, Antony Blinken a réaffirmé l’« avertissement » de la diplomatie américaine : « toutes les entités impliquées dans le gazoduc Nord Stream 2 sont passibles de sanctions américaines et doivent cesser immédiatement de travailler sur le gazoduc ».