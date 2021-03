(Athènes) Des centaines de personnes dans des villages du centre de la Grèce ont dû passer une deuxième nuit consécutive, celle de jeudi à vendredi, dans des tentes ou dans leurs voitures, après le nouveau fort séisme qui a frappé la région de Larissa, sans toutefois faire de victimes jusqu’ici.

Agence France-Presse

« Heureusement, nous n’avons pas eu de victimes jusqu’ici », a indiqué à l’AFP Chryssoula Katsiouli, employée à la mairie d’Elassona, une commune près des villages de Damasi, Mesochori, Amouri, Domeniko et Tyrnavos touchés par les séismes.

Le tremblement de terre de jeudi soir a provoqué une nouvelle vague de panique dans ces villages situés à près de 250 kilomètres au nord d’Athènes et où « de nouvelles tentes sont en train d’être dressées » pour répondre aux besoins des habitants, selon Chryssoula Katsiouli.

« Nous avons tous eu très peur, des gens sont sortis à nouveau dans la rue jeudi soir et de nombreuses personnes ont passé la nuit dans leurs voitures », a-t-elle indiqué.

D’une magnitude de 5,6 selon l’USGS et 5,9 selon l’Observatoire d’Athènes, le séisme de jeudi soir s’est produit au lendemain de celui de 6,3 qui avait fait onze blessés. Plus de 300 maisons, surtout vieilles, des hôpitaux, écoles et églises ont été endommagés et des centaines de tentes sont dressées dans le stade de Damasi.

PHOTO SAKIS MITROLIDIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Plusieurs bâtiments se sont effondrés à Damasi

Le préfet de la Thessalie, Konstantinos Agorastos, a indiqué vendredi à la télévision publique Ert qu’il n’y avait pas eu de nouveaux éboulements après le deuxième séisme, mais que « l’état des édifices endommagés mercredi a été aggravé ».

« Les gens ont peur de rentrer chez eux ou d’aller dans des hôtels », a-t-il déclaré aux médias avant de participer à une réunion à Larisa avec des responsables de la protection civile et des maires de la région.

Un responsable du bureau de presse des pompiers a indiqué à l’AFP que « des rochers sont tombés à Kalabaka près des Météores », un site géologique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, comprenant une vingtaine de monastères orthodoxes, à 90 kilomètres au nord-ouest de l’épicentre.

La secousse tellurique de jeudi s’est produite à 5 kilomètres au nord de l’épicentre de celle de mercredi qui était à 16 kilomètres d’Elassona, a précisé aux médias le sismologue grec Efthymis Lekkas, estimant qu’il ne s’agit pas d’une réplique, mais d’un nouveau séisme principal.

Plusieurs répliques entre 4,1 et 5,7 ont été enregistrées après les deux séismes ressentis dans la région.