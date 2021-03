Condamnation de Sarkozy

Défense et parquet poursuivent leur affrontement

(Paris) Dans l’attente du procès en appel, avocats de la défense et parquet national financier ont défendu leurs arguments mardi, au lendemain de la condamnation de Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme pour « corruption » et « trafic d’influence » dans l’affaire dite des écoutes.