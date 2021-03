Condamnation de Sarkozy

Défense et accusation poursuivent leur affrontement dans les médias

(Paris) Les avocats de la défense et les procureurs qui ont obtenu la condamnation de Nicolas Sarkozy ont commencé mardi à affûter leurs arguments en vue du procès en appel de l'ancien président, condamné lundi à un an de prison ferme pour « corruption » et « trafic d’influence ».