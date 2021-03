Désarmement

Poutine et Biden doivent se rencontrer, croit Gorbatchev

(Moscou) Le dernier dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, a appelé samedi les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Joe Biden, à se rencontrer pour progresser en matière de désarmement, malgré des relations au plus bas.