Italie: le retour de l’apéro en terrasse inquiète les autorités

(Rome) Avec la fin du confinement et un beau soleil de printemps, les Italiens reviennent inévitablement au spritz entre amis et aux apéros en terrasse, suscitant l’inquiétude des autorités sur une possible résurgence de l’épidémie de nouveau coronavirus.