Norvège: réouverture des écoles lundi et des bars le 1 er juin

(Oslo) Les écoles de Norvège pourront rouvrir à compter de lundi et les bars à partir du 1er juin, ont annoncé jeudi les autorités du pays nordique, où le nombre de nouveaux cas de coronavirus recule de jour en jour.

Les évènements culturels et sportifs rassemblant jusqu’à 200 personnes seront autorisés à partir du 15 juin et le coup d’envoi du championnat de soccer professionnel pourra être donné le 16 avec une reprise des entraînements dès ce jeudi, a aussi indiqué le gouvernement.

« Notre objectif est que, le 15 juin, nous ayons rouvert la plupart des choses qui étaient fermées », a déclaré la première ministre norvégienne, Erna Solberg, lors d’une conférence de presse.

« Mais il y a une condition importante : nous n’allons déconfiner à ces dates que si nous parvenons à garder l’épidémie sous contrôle », a-t-elle ajouté.

La Norvège a adopté un régime de semi-confinement à la mi-mars pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Elle a depuis procédé à des allègements avec une réouverture des « barnehager » – l’équivalent norvégien des garderies et maternelles – le 20 avril et des écoles pour les 6-10 ans le 27 avril. Idem pour les salons de coiffure et les dermatologues par exemple.

Le taux de reproduction ou d’infection, c’est-à-dire le nombre de personnes infectées par chaque malade, est aujourd’hui tombé à 0,49, selon l’Institut norvégien de santé publique, ce qui signifie que l’épidémie est sur le recul.

Mais gestes barrières et distanciation physique restent la règle, les voyages à l’étranger officiellement déconseillés, et les frontières fermées aux personnes ne disposant pas d’un titre de séjour.

« Ce n’est pas la fin », a affirmé le ministre de la Santé, Bent Høie. « Au mieux, c’est le début de la fin ».

Le royaume de 5,4 millions d’habitants a officiellement enregistré 7995 cas de nouveaux coronavirus, dont 209 mortels.