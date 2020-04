PHOTO MARINE AMÉRICAINE, VIA AFP

Des marins du USS Theodore Roosevelt débarquant des rations pour les marins dont les tests sont négatifs et qui sont en quatorzaine dans des hôtels pour distancier l'équipage et réduire les risques de contagion. Le porte-avions et son équipage de 5000 marins et aviateurs sont rentrés à la base de Guam, dans la partie ouest du Pacifique, après une importante éclosion de COVID-19.