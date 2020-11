Un Italien sur cinq croit que le virus a été créé en laboratoire et diffusé exprès pour modifier les équilibres mondiaux.

(Rome) Un quart des Italiens croient aux théories complotistes concernant l’épidémie de COVID-19, notamment que le virus a été créé en laboratoire pour modifier les équilibres mondiaux ou qu’il n’existe pas et sert de prétexte pour contrôler les gens, selon un sondage rendu public mardi.

Agence France-Presse

Un Italien sur cinq, 20 %, croit que le virus a été créé en laboratoire et diffusé exprès pour modifier les équilibres mondiaux, tandis que 5 % pensent qu’il n’existe même pas mais qu’on l’utilise comme prétexte pour contrôler les gens et l’économie, selon ce sondage, réalisé par la société SWG sur un échantillon de 800 personnes pour la chaîne de télévision La7 et qui présente une marge d’erreur de 3,4 %.

Parmi les complotistes, 33 % pensent que le virus a été créé par les Chinois pour affaiblir les autres pays, 21 % que ce sont les multinationales du web qui en sont à l’origine pour s’enrichir, alors que 20 % estiment qu’il a été créé par les élites mondiales pour instaurer une dictature sanitaire et 16 % l’attribuent à la mafia pour s’enrichir et augmenter son pouvoir.

Côté vaccin, 44 % se feraient vacciner sans aucun doute, 26 % uniquement si c’est obligatoire. En revanche, 11 % ne le feraient pas même si c’était obligatoire, tandis que 19 % ignorent encore ce qu’ils décideront.

Les personnes interviewées sont en outre très critiques envers les jeunes, considérant ces derniers comme principal vecteur de transmission de la COVID-19.

Ainsi, 71 % se disent assez ou très d’accord avec la phrase suivante : « Les jeunes d’aujourd’hui ont grandi dans le bien-être, tout leur est dû et même en période de COVID-19 ils ne sont pas disposés à un quelconque sacrifice pour le bien commun ».

L’Italie, premier pays européen touché par la pandémie de nouveau coronavirus en février, a dépassé lundi les 50 000 morts, selon le bilan des autorités sanitaires, pour plus de 1,4 million de cas positifs.