(Lisbonne) Le gouvernement portugais a l’intention de décréter l’état d’urgence sanitaire pour se donner les coudées franches dans ses efforts pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé lundi le premier ministre Antonio Costa alors que la majeure partie du pays sera reconfinée à partir de mercredi.

« Nous proposons que soit déclaré l’état d’urgence à caractère préventif, pour lever les doutes juridiques », a déclaré le chef du gouvernement socialiste à l’issue d’un entretien avec le président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, à qui il revient de déclarer l’état d’urgence après consultation du Parlement.

L’exécutif veut notamment s’assurer qu’il peut légalement restreindre la liberté de circulation, instaurer des contrôles de température ou réquisitionner des employés des secteurs public et privé pour lutter contre la pandémie, a expliqué M. Costa devant la presse.

Interrogé sur l’éventuelle imposition d’un couvre-feu, le premier ministre a affirmé qu’en état d’urgence « rien n’empêchera, si nécessaire, que la circulation soit limitée entre 23 h et 6 h, avec des exceptions car certaines personnes travaillent en période nocturne ».

À partir de mercredi, 7,1 millions de Portugais, soit environ 70 % de la population, seront reconfinés pendant au moins deux semaines, avait annoncé samedi soir le premier ministre.

Ce nouveau confinement sera toutefois moins strict que celui du printemps. Dès que possible, le télétravail deviendra obligatoire mais les écoles resteront ouvertes, ainsi que les restaurants et les commerces, même s’ils devront fermer plus tôt.

Pour éviter les rassemblements traditionnels à la Toussaint, le gouvernement avait déjà interdit jusqu’à mardi les déplacements non justifiés entre municipalités, et le port du masque dans la rue est devenu obligatoire.

Le Portugal, qui a pour la première fois dépassé la semaine dernière la barre des 4000 nouvelles contaminations quotidiennes, observait lundi une journée de deuil national en hommage à ses 2544 victimes de la COVID-19.