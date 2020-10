Belgique

Gouvernement fédéral et provinces divisés dans la lutte contre la pandémie

(Bruxelles) La Belgique s’est divisée avec la décision de Bruxelles et des cinq provinces francophones particulièrement touchées par la propagation du coronavirus d’imposer des mesures très contraignantes et d’ainsi aller nettement plus loin que le gouvernement fédéral, soucieux d’éviter un nouveau confinement.