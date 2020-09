Au plus fort de la pandémie, le Royaume-Uni dénombrait près de 1000 morts par jour dans ses bilans quotidiens.

PHOTO VICTORIA JONES, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Les autorités sanitaires britanniques ont averti lundi que le pays devait « changer de cap », sans quoi l’épidémie de nouveau coronavirus « décollerait » dans une deuxième vague qui pourrait conduire à 200 morts par jour en novembre.

Agence France-Presse

Cette mise en garde intervient à la veille d’une intervention du premier ministre Boris Johnson au Parlement sur la pandémie, au moment où la pression monte sur le pouvoir pour adopter de nouvelles mesures pour tenter d’amortir l’impact de la deuxième vague qui s’amorce.

Pays le plus endeuillé en Europe avec près de 42 000 morts, le Royaume-Uni voit actuellement les contaminations « doubler tous les sept jours », a déclaré le conseiller scientifique du gouvernement Patrick Vallance lors d’une allocution télévisée.

Si l’épidémie suivait cette courbe, « on arriverait à 50 000 cas par jour mi-octobre » - contre environ 6000 actuellement selon les estimations - et cela pourrait mener à « 200 morts par jour ou plus mi-novembre », a-t-il poursuivi.

Au plus fort de la pandémie, le Royaume-Uni dénombrait près de 1000 morts par jour dans ses bilans quotidiens.

« Si nous ne changeons pas de cap, le virus décollera. C’est la voie sur laquelle nous sommes », a expliqué le professeur Chris Whitty, médecin-chef pour l’Angleterre, lors de cette allocution où les deux grandes figures des autorités sanitaires britanniques, devenues familières du grand public, ont adopté un ton grave et pédagogue.

« Ce n’est pas le problème des autres », mais celui de « nous tous », a-t-il expliqué.

Les restrictions locales pour lutter contre la propagation du virus se multiplient - notamment lundi dans quatre zones du Pays de Galles -, le gouvernement espérant ne recourir qu’en dernier ressort à un confinement national aux conséquences dévastatrices pour une économie déjà sévèrement affectée par le confinement de la première vague.

En raison des avancées sur les traitements et l’espoir d’avoir un vaccin l’année prochaine, il s’agit d’un « problème pour six mois », a averti Chris Whitty.

De son côté, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon s’est dite favorable à un « alignement » des quatre nations du Royaume-Uni, tout en se disant prête à s’en passer si les décisions prises à Londres ne lui semblent pas adéquates.

« C’est le moment pour nous de passer à l’action », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse, espérant pouvoir éviter un « confinement total » tel que celui qui a été mis en place fin mars.

Boris Johnson doit s’entretenir lundi avec les premiers ministres écossais, gallois et nord-irlandais, selon son porte-parole. Outre le conseil des ministres, le premier ministre britannique doit mardi tenir une réunion consacrée à la réponse du gouvernement face à la reprise de l’épidémie.