Les rassemblements de plus de six personnes vont être interdits à partir de lundi en Angleterre pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

(Londres) Le premier ministre britannique Boris Johnson doit détailler mercredi les nouvelles restrictions imposées sur les rassemblements en Angleterre pour faire face à une brusque poussée de l’épidémie de nouveau coronavirus, repoussant le retour à la normalité espéré.

Martine PAUWELS

Agence France-Presse

Ces dernières semaines, le gouvernement conservateur a multiplié les encouragements aux Britanniques à retourner au bureau, à l’école et dans les pubs pour relancer l’économie du Royaume-Uni, qui a subi au printemps un effondrement sans équivalent en Europe.

Mais après avoir déjà dû légèrement mettre le frein pendant l’été sur le déconfinement et imposer des restrictions localement, il s’est résolu à agir à plus grande échelle face à l’augmentation des cas recensés, chez les jeunes en particulier.

Il a annoncé mardi soir interdire les rassemblements de plus de six personnes, contre trente jusqu’à présent. Boris Johnson doit s’expliquer sur ces changements mercredi devant la Chambre des communes à la mi-journée, lors de la séance hebdomadaire des questions au premier ministre, puis lors d’une conférence de presse, sa première de la rentrée.

Appliquée à partir de lundi, la nouvelle limite concerne l’Angleterre uniquement, les autorités locales des autres provinces du royaume étant compétentes sur ces sujets. Elle s’applique « aux rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur, dans les logements privés, les espaces publics extérieurs et des lieux comme les pubs et les restaurants », a indiqué le gouvernement.

« Nous devons agir maintenant pour empêcher le virus de se répandre », a expliqué Boris Johnson, cité dans un communiqué. « Nous simplifions et renforçons les règles sur les contacts sociaux pour les rendre plus faciles à comprendre et à appliquer pour la police ».

Les exceptions concernent les ménages de plus de six personnes, les écoles, les lieux de travail, les mariages, les funérailles ou les sports d’équipe organisés conformément aux consignes sanitaires.

Les contrevenants risquent une amende de cent livres sterling, qui sera doublée à chaque récidive jusqu’à un maximum de 3200 livres.

Inquiétudes pour le vaccin

Mercredi matin, le ministre de la Santé Matt Hancock a expliqué ces nouvelles règles par le fait que le suivi des cas « montre que la majorité de la transmission se fait dans des circonstances où les gens se réunissent », se disant « déterminé à agir pour maintenir la population en sécurité ».

Si le nombre de décès dus au virus est au plus bas depuis mars, le nombre de nouveaux cas positifs est en hausse, comme dans d’autres pays d’Europe. Il a atteint 2460 mardi - un des niveaux les plus élevés enregistrés depuis mai-, portant le total à 352 560.

Les autorités sanitaires ont déjà prévenu que des restrictions devraient probablement rester en place tant qu’un vaccin ne serait pas trouvé, une perspective que le gouvernement a dit espérer pour le début 2021.

Ces espoirs ont été refroidis avec l’annonce mardi soir d’une pause dans les essais cliniques du principal projet britannique, mené par l’université d’Oxford avec le groupe AstraZeneca, après l’apparition d’une « maladie potentiellement inexpliquée », sans doute un effet secondaire grave, chez un participant.

Avec plus de 41 500 morts, le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé en Europe par l’épidémie. Boris Johnson s’est vu reprocher d’avoir tardé à prendre conscience de la gravité de la pandémie et à imposer un confinement.

Il a été depuis été accusé d’avoir mené une gestion erratique de la crise, avec de multiples revirements sur le port des masques, l’évaluation des examens scolaires ou la mise en place d’une application de traçage.

Pendant l’été, des restrictions ont été mises en place localement pour contenir des flambées de la maladie COVID-19, afin d’éviter un nouveau confinement au niveau national, dévastateur pour l’économie.

À Bolton (Nord-Ouest de l’Angleterre), ces restrictions ont été renforcées mardi en raison d’une forte hausse des contaminations, notamment chez des personnes âgées d’une vingtaine et d’une trentaine d’années.

Seules les ventes à emporter sont désormais autorisées dans les restaurants et pubs de cette ville d’environ 280 000 habitants, et tous les établissements doivent fermer entre 22 h et 5 h. Les visites sont réduites dans les maisons de retraite et les rencontres entre personnes de foyers différents sont interdites.