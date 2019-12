Échange d’accusations historiques entre Varsovie et Moscou

(Varsovie) Varsovie et Moscou se sont rejeté mutuellement la responsabilité pour le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, s’entre-accusant de « fausser » l’histoire et de « saper » les relations bilatérales, dans une série d’échanges de propos et communiqués officiels.