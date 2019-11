(Londres) La police britannique a appelé vendredi deux frères, soupçonnés d’homicides involontaires à la suite de la mort de 39 personnes dans un camion frigorifique près de Londres, à se rendre pour permettre à l’enquête de progresser.

Agence France-Presse

Ronan Hughes, 40 ans, et son frère Christopher, 34 ans, originaires d’Irlande du Nord, sont recherchés depuis mardi par la police de l’Essex, qui a lancé un appel à témoin.

« Bien que nous ayons déjà parlé avec Ronan Hughes par téléphone, nous avons besoin d’avoir une conversation avec son frère et lui en chair et en os », a révélé l’inspecteur en chef de la police de l’Essex Dan Stoten, lors d’une conférence de presse.

« Parler à Ronan et Christopher est crucial pour notre enquête », a-t-il ajouté. « Plus vite cela arrivera et plus vite nous pourrons progresser dans notre enquête ».

Selon l’inspecteur en chef Dan Stoten, la police d’Irlande du nord a mis la main jeudi sur un camion potentiellement liés aux frères Hughes, « connus pour avoir des liens avec l’Irlande et l’Irlande du Nord, ainsi qu’avec le transport routier et maritime ».

Les corps de 39 migrants avaient été découverts dans la nuit du 22 au 23 octobre dans un camion frigorifique au sein d’une zone industrielle de Grays, dans l’Essex, à une trentaine de kilomètres à l’est de Londres. La police britannique n’a jusqu’ici donné aucune indication sur les causes de leur mort.

Le conteneur transportant ces 31 hommes et huit femmes était arrivé par ferry au port de Purfleet, sur la Tamise, en provenance de Zeebruges, en Belgique.

Les victimes n’ont pas encore été identifiées officiellement, dans l’attente des résultats de tests ADN, mais une partie pourrait être originaire de régions pauvres du centre du Vietnam.

Le chauffeur du camion, Maurice Robinson, 25 ans et originaire d’Irlande du Nord, a été arrêté et maintenu en détention par la justice britannique jusqu’au 25 novembre, date à laquelle il devra plaider coupable ou non devant la cour criminelle londonienne de l’Old Bailey.

Un autre Irlandais du Nord a été arrêté à Dublin samedi, et trois autres personnes arrêtées en Grande-Bretagne-un homme et une femme de 38 ans et un homme de 46 ans-ont été libérées sous caution.