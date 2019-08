En Pologne, une bataille politique autour des LGBT

À deux mois des législatives du 13 octobre, le principal sujet chaudement débattu en Pologne n'est ni politique ni économique, mais arc-en-ciel: les conservateurs nationalistes au pouvoir et un archevêque catholique ont sonné l'alerte contre la «menace» LGBT.

D'un autre côté, l'aile gauche de l'opposition a vu dans la mobilisation des défenseurs des droits des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres une occasion pour attaquer le parti Droit et Justice (PiS) et dénoncer son alliance de fait avec l'Église, traditionnellement très influente dans ce pays catholique.

«Pour le PiS, c'est du carburant politique, cela lui permet de réaffirmer son identité politique, son attachement aux valeurs traditionnelles face à la vague d'occidentalisation», dit le politologue Stanislaw Mocek.

«Et l'autre partie y trouve aussi une arme politique sous forme de défense des droits des minorités», ajoute le recteur de l'université Collegium Civitas à Varsovie.

«Peste arc-en-ciel»

Après une série de manifestations suscitées par une attaque de nationalistes contre un défilé de la Fierté le mois dernier, l'archevêque de Cracovie Marek Jedraszewski a ajouté de l'huile sur le feu en dénonçant, dans une homélie, la «peste arc-en-ciel» qui a remplacé, selon lui, la «peste rouge» communiste.

La réaction a été immédiate : un dominicain, Pawel Guzynski, a appelé dans les médias les Polonais à envoyer des lettres à l'archevêque pour lui demander de démissionner.

Le provincial de son ordre religieux a rapidement sanctionné son «initiative personnelle», l'envoyant dans un monastère contemplatif pour une pénitence de trois semaines. Il a souligné dans un communiqué que les dominicains suivent «deux principes à la fois : défendre les nécessiteux et le faire en union avec l'Église».