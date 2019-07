Canicule sur l'Europe occidentale: une journée de records

Comme attendu, le record historique de chaleur qui datait de plus de 70 ans dans la capitale française, est tombé avec 42,4 °C enregistrés à 15h30 : depuis le début des mesures en 1873, Paris n'avait dépassé les 40 °C qu'une seule fois, le 28 juillet 1947, avec 40,4 °C.

Dans la foulée, les records de chaleur sont également tombés aux Pays-Bas avec 40,4 °C ; en Belgique avec 40,6 °C et en Allemagne avec 41,5 °C!

«Et ce n'est pas fini!» a tweeté un prévisionniste de l'Institut royal météorologique néerlandais (KNMI), David Dehenauw.

De même en Allemagne, un porte-parole du service météorologique national (DWD) a précisé qu'il s'agissait d'un résultat provisoire : les températures devraient encore monter en cours d'après-midi.

Avec ces températures hors norme et malgré les mises en garde, un enfant de trois ans est mort de déshydratation dans le sud de l'Autriche mercredi. Il avait été découvert inconscient lundi dans une voiture en plein soleil, où il était monté et s'était endormi à l'insu de ses grands-parents.

Les températures avoisinaient alors une trentaine de degrés. Un pic à 38 °C était attendu dans l'ouest. L'archidiocèse de Vienne a eu l'idée d'inviter les urbains à une pause «fraîcheur et silence» dans ses lieux de culte et a publié un relevé des températures dans les différentes églises de la capitale et de sa région.