Maltraiter des journalistes devrait avoir des «conséquences diplomatiques»

«Si nous agissons de concert, nous pouvons mettre la lumière sur les atteintes (aux droits des journalistes) et imposer un prix diplomatique à ceux qui s'en prennent aux journalistes ou les enferment», a déclaré le ministre lors de cette conférence co-organisée à Londres par le Canada. Y participent l'avocate Amal Clooney ainsi qu'une soixantaine de ministres et environ 1500 journalistes, militants et universitaires d'une centaine de pays.

Jeremy Hunt a cité le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018, l'enfermement de militants en Chine et au Vietnam et le meurtre de journalistes au Mexique.

Le Royaume-Uni et le Canada veulent créer un groupe de «pays partageant les mêmes idées pour faire pression ensemble lorsque la liberté des médias est attaquée», a déclaré Jeremy Hunt lors d'une conférence de presse.