Espagne: coup d'envoi des fêtes de la San Fermin à Pampelune

Pampelune a donné samedi le coup d'envoi de la San Fermin, une des plus grandes fêtes traditionnelles d'Espagne, connue en particulier pour ses lâchers de taureaux.

Le traditionnel chupinazo, fusée marquant le début des festivités, a été lancé depuis le balcon de l'hôtel de ville à 12 h locales (6 h heure de Montréal) au-dessus de la place de la mairie remplie de fêtards vêtus de blanc et rouge.

La San Fermin, qui s'achève le 14 juillet, attire chaque année des centaines de milliers de touristes dans la capitale de la Navarre où la sangria coule à flots pendant neuf jours.

Le lâcher de taureaux dans les rues de la vieille ville, immortalisé en 1926 par Hemingway dans son roman Le soleil se lève aussi, a lieu chaque matin à 8 h.

Des coureurs tentent de s'approcher le plus près possible des troupeaux de douze bovins, dont six taureaux de combat, lors du parcours qui se termine dans les arènes de Pampelune où les taureaux sont mis à mort dans l'après-midi par les grands noms de la tauromachie.

La course, ou encierro, fait chaque année plusieurs blessés et au moins 16 coureurs y sont morts depuis 1910.

Les autorités mettent en outre depuis plusieurs années l'accent sur la prévention des agressions sexuelles en marge des festivités. La San Fermin a été marquée en 2016 par une affaire de viol collectif qui a suscité d'énormes manifestations féministes à travers le pays pour soutenir la parole des femmes victimes.

Les cinq agresseurs, se surnommant la « meute » (la Manada), ont été condamnés définitivement le 21 juin à 15 ans de prison pour viol.