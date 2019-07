Manifestation catalane et show britannique pour la rentrée du Parlement européen

Les députés européens élus fin mai ont pris officiellement possession de leurs sièges mardi à Strasbourg, lors d'une session marquée par la manifestation de plusieurs milliers de Catalans et par l'hostilité démonstrative des élus britanniques pro-Brexit dans l'hémicycle.

La députée écologiste Ska Keller a déjà annoncé qu'elle ferait partie des prétendants. Son compatriote allemand Manfred Weber, à la tête du groupe du PPE, le plus important du Parlement, aurait lui renoncé à se présenter selon son entourage, après avoir déjà jeté l'éponge dans la course à la tête de la Commission.

Un choix «profondément décevant», a déploré le groupe des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, qui souhaitait que ce poste soit attribué à leur tête de liste aux européennes, le Néerlandais Frans Timmermans.

Le choix du successeur de l'Italien Antonio Tajani (PPE, droite) devait avoir lieu dès mardi, mais il a été reporté à mercredi pour laisser le temps aux dirigeants des 28 de se mettre d'accord sur une répartition des plus hautes fonctions européennes.

«Où vont nos votes?»

«Où vont nos votes si après, les personnes qu'on élit ne peuvent pas exercer leur rôle? Dans la rivière?» s'est indigné Santiago Solsona, montrant le canal qui borde le Parlement européen.

Cet avocat catalan de 54 ans, venu manifester à Strasbourg avec sa femme et son fils, jugeait «important d'être ici» pour soutenir les trois indépendantistes élus fin mai en Espagne.

Il s'agit de Carles Puigdemont, l'ex-chef du gouvernement régional catalan qui vit en Belgique pour échapper à un mandat d'arrêt espagnol, après la tentative de sécession de 2017, et de son colistier Toni Comin, dans la même situation. L'indépendantiste Oriol Junqueras, en détention provisoire, n'était pas non plus à Strasbourg.

L'Espagne n'a pas transmis formellement leurs noms au Parlement européen, leur situation les ayant empêchés de prêter serment à Madrid. Leurs trois sièges sont donc restés vides.

Une intervention vidéo de Puigdemont a été diffusée mardi sur un écran géant sous les applaudissements de la foule devant le siège du Parlement. On y voyait en arrière plan le pont qui relie la France à l'Allemagne à quelques kilomètres de là.