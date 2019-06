 Les températures grimpent encore en Europe: pollution, incendies et risques sanitaires 

L'Europe suait encore à grosses gouttes jeudi sous l'effet de la canicule, avec son lot d'incendies et de pollution, et les températures devraient continuer à grimper, faisant craindre de sérieux problèmes de santé publique.

Les records pour un mois de juin tombent un à un dans une grande partie de l'Europe : 38,9 °C en République tchèque, 38,6 °C en Allemagne, 34,9 °C en France...

Et ce record national français « pourrait être à nouveau battu ce jeudi », avertit la prévisionniste Christelle Robert, de Météo France.

Vendredi, la température va encore monter et on pourrait ainsi « battre localement le record national », estime Météo France, record qui remonte au 12 août 2003 avec 44,1 °C enregistrés dans le Gard (Sud).

Un autre record est tombé en Pologne : celui de la consommation d'électricité, poussée par les climatisations.

De plus en plus de températures dépassent les 40 °C, comme dans la péninsule italienne, en particulier dans le centre et le nord.

Ce genre d'épisode, exceptionnel par son intensité et sa précocité, est appelé à se répéter avec le réchauffement planétaire, a rappelé le président français Emmanuel Macron.

« Nous allons devoir changer notre organisation, notre façon de travailler [...] construire différemment », a-t-il prévenu depuis Tokyo, soulignant une nécessaire « adaptation de la société et de ses pratiques ».

En Allemagne, dans les villes de Loehne et Bad Oeynhausen (120 000 habitants environ, dans le centre-ouest du pays), les autorités ont mis en place des mesures de restriction de l'eau potable, qui vient à manquer. Son usage sera ainsi limité aux « besoins vitaux », sous peine d'une amende de 1000 euros.

L'accumulation des jours d'intenses chaleurs commencent à poser de sérieux problèmes de santé. « Mon inquiétude est que nous voyons augmenter aujourd'hui le nombre d'appels aux secours, à SOS médecins, le nombre de passages aux urgences. Les organismes commencent à souffrir », a déclaré la ministre française de la Santé Agnès Buzyn sur la chaîne de télévision France 2.

Dans ce pays, plusieurs écoles sont fermées pour ménager les enfants, et sur les pelouses du mondial féminin de football, les joueuses pourront se voir accorder des pauses fraîcheur en cours de match pour se réhydrater.

En prévision du pic attendu en cette fin de semaine, la ministre a renouvelé les consignes « vis-à-vis de tous les publics » afin d' « éviter des morts et des passages aux urgences inutiles » .

Le docteur Miho Susic, qui dirige les urgences de Split en Croatie, déplore également l'inconscience de certains face à la canicule. « Que puis-je dire quand une personne de 80 ans fait un malaise à midi sur la plage en plein soleil ? » . Les Balkans sont aussi accablés et le mercure atteindra les 36 degrés à Zagreb.

Un mort en Italie

En Italie, un sans-abri de 72 ans a été retrouvé mort jeudi matin à Milan, victime d'un malaise dû à la chaleur, selon les autorités.

Le groupe Accor, qui exploite près de 1700 hôtels en France, a annoncé ouvrir les espaces climatisés ou « rafraîchis » de ses établissements aux personnes âgées « en situation de fragilité ».

Les animaux sont aussi confrontés à la canicule. Glace à la mangue pour les lémuriens, au poisson pour les coatis... Les zoos européens prennent soin de leurs pensionnaires, tandis que le gouvernement français a interdit pour » quelques jours « le transport des animaux au nom du bien-être animal.

La chaleur accentue par ailleurs les effets de la pollution, notamment à l'ozone, un épisode classique des vagues de chaleur puisque l'ozone se forme par réactions chimiques sous l'effet du soleil. Les villes françaises de Paris, Lyon (est), Marseille (sud) et Strasbourg (est), ont mis en place la circulation différenciée pour les véhicules à moteur, qui oblige les voitures les plus polluantes à rester au garage.

En Espagne, des centaines de pompiers ont été mobilisés mercredi pour combattre un incendie de forêt en Catalogne (nord-est de l'Espagne) qui a dévasté 3500 hectares à la faveur de vents violents et de la canicule.

« Nous n'avons pas été confrontés à un incendie de cette gravité depuis 20 ans », a estimé le gouvernement régional catalan.