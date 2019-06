Brexit et cocaïne: la course à la succession de May a commencé

La course pour succéder à la première ministre britannique Theresa May a démarré en trombe lundi, plusieurs candidats attaquant le favori Boris Johnson et son «bluff» sur le Brexit, pendant qu'un autre voyait sa campagne plombée par ses aveux sur sa consommation de cocaïne.

Huit hommes et deux femmes briguent le poste de chef du Parti conservateur, après la démission de Theresa May vendredi, a annoncé le Parti tory à la clôture des candidatures, lundi en fin d'après-midi, et le retrait d'un prétendant, Sam Gyimah.

Le vainqueur accèdera du même coup à Downing Street, le poste revenant au chef de la formation qui réunit une majorité parlementaire suffisante pour gouverner. Il aura la délicate mission de mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce que Theresa May n'a pas réussi, contrainte de repousser au 31 octobre la date du Brexit initialement prévue le 29 mars.

Plusieurs candidats ont lancé leur campagne en dénigrant Boris Johnson.

L'un d'eux, le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, a fait valoir le «sérieux» de sa candidature face à M. Johnson, connu pour ses gaffes et ses approximations.

«Rhétorique creuse»

Le prochain leader des tories devra maîtriser «l'art de la négociation, pas l'art de la rhétorique creuse», a lancé le chef de la diplomatie, qui a reçu le soutien de la ministre eurosceptique de la Défense Penny Mordaunt.

«Nous ne réaliserons pas le Brexit avec bluff et fanfaronnades», a aussi dénoncé Dominic Raab, ancien ministre du Brexit et l'un des plus ardents défenseurs de la sortie de l'UE.