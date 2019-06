Trump courtise des candidats à la succession de Theresa May

Le milliardaire républicain s'est entretenu par téléphone pendant 20 minutes avec le favori pour remplacer M me May, le champion des pro-Brexit Boris Johnson, selon une source proche de l'ancien chef de la diplomatie britannique.

Cet appel a été «amical et productif», mais M. Johnson a décliné une offre de rencontrer M. Trump, a ajouté cette source, précisant qu'un entretien de cette nature aurait pu entrer en conflit avec les premiers débats organisés pour la course à la succession de Mme May, prévus mardi soir.

Theresa May démissionnera vendredi de ses fonctions, faute d'avoir su mettre en oeuvre la sortie de l'UE, initialement prévue le 29 mars, mais repoussée au 31 octobre pour éviter un divorce sans accord avec Bruxelles, une option redoutée par les milieux économiques.

La dirigeante conservatrice assurera ensuite la transition jusqu'à ce que son parti désigne d'ici la fin juillet son successeur, parmi 12 candidats.

L'équipe de M. Trump a également proposé une rencontre entre le président américain et le ministre de l'Environnement britannique Michael Gove, selon une source proche de ce dernier, également prétendant au poste de premier ministre.