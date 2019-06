Un bateau de croisière fonce dans un quai de Venise

Le MSC Opera avait souffert d'une panne électrique en mai 2011 lors d'une croisière en mer Baltique et avait dû débarquer les 1800 passagers alors à bord à Stockholm au lieu de poursuivre son voyage vers Saint-Pétersbourg.

« Le bateau de MSC a eu une panne de moteur, ce qui a été immédiatement signalé au capitaine », a déclaré à des médias italiens Davide Calderan, responsable de la compagnie de remorqueurs chargée d'accompagner le navire jusqu'à sa place à quai. « Le moteur était bloqué avec la commande de poussée, parce que la vitesse augmentait », a-t-il ajouté.

Les deux remorqueurs chargés de guider le bateau dans le canal ont tenté de le ralentir, mais l'une des chaînes les reliant au navire géant a sauté sous la pression, a précisé M. Calderan.

L'accident ravive les vives controverses qui agitent la Sérénissime à propos des dommages infligés au site - la ville portuaire et sa lagune sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO - et à son fragile écosystème par les énormes navires de croisière qui naviguent exceptionnellement près du rivage. Au point que les cheminées de ces géants des mers se profilent derrière les clochers et les ponts de la cité lagunaire.

Les paquebots sont accusés par les défenseurs de l'environnement de contribuer à l'érosion des fondations dans cette ville régulièrement inondée.