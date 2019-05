 La Turquie libère un scientifique de la NASA, les missiles russes à l'ordre du jour 

La Turquie a libéré mercredi un scientifique américain de la NASA dont la détention contribuait à la dégradation des relations entre Ankara et Washington, mais les deux pays alliés sont toujours engagés dans un bras de fer à l'issue incertaine au sujet de missiles russes.

« Nous allons continuer à suivre de près le cas de M. Gölge », a-t-elle ajouté, appelant la Turquie à laisser le scientifique, qui a la double nationalité turque et américaine, « rentrer chez lui aussi vite que possible ».

Serkan Gölge avait été emprisonné il y a près de trois ans, en juillet 2016, lors d'une visite dans son pays d'origine, au moment où le président Recep Tayyip Erdogan sévissait contre les soutiens supposés du prédicateur Fethullah Gülen, bête noire d'Ankara qui l'accuse d'être derrière la tentative de coup d'État qui avait eu lieu le même mois.

Il avait été condamné en février 2018 à sept ans et demi de prison pour appartenance aux réseaux gulénistes, malgré les protestations des États-Unis.

L'annonce de sa libération est intervenue dans la foulée d'un entretien téléphonique, mercredi, entre Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump. Et elle apaise l'un des nombreux contentieux entre les deux pays membres de l'OTAN, après la remise en liberté par la justice turque, en octobre, d'un autre Américain, le pasteur Andrew Brunson, qui a pu rentrer aux États-Unis au terme d'une grave crise diplomatique et d'une intense campagne de pression du président américain.

Mais ce dénouement ne résout pas tous les différends.

Menace de sanctions

Washington continue à suivre « de près » le cas de trois employés turcs des missions diplomatiques américaines, a prévenu la porte-parole du département d'État : l'un d'entre eux est incarcéré et jugé pour espionnage, un autre est assigné à résidence pour des charges similaires et un troisième a été condamné pour aide à une « organisation terroriste » mais libéré sous contrôle judiciaire.