Le projet d'intégration européenne est «mort», assure Steve Bannon

Steve Bannon et Marine Le Pen lors d'un rassemblement du FN en mars 2018, à Lille, dans le nord de la France.

«Ce qui m'a frappé c'est que Macron n'a pas élargi sa base en dehors de l'élite urbaine des métropoles, la division française du parti de Davos», a commenté M. Bannon, qui a rencontré ces derniers mois des responsables du RN pour parler notamment finances.

Steve Bannon, qui avait été l'invité vedette du congrès du RN en 2018, considère que les partis populistes-nationalistes ont désormais «le potentiel pour constituer un "super groupe" qui pourrait devenir le deuxième plus grand du Parlement européen», où ces formations sont actuellement réparties dans trois entités : l'ENL (extrême droite), où siège le RN et la Ligue italienne, le CRE (nationaux conservateurs) autour du PiS polonais, et l'ELDD (divers) où siège le Parti du Brexit de Nigel Farage.

«Ça demandera du sens politique parce que chaque parti est différent, mais ils pourraient y arriver. Le plus important c'est que cette masse critique permet d'avoir une minorité de blocage», juge-t-il.

Marine Le Pen a subi une «humiliation publique» lors de la présidentielle 2017, mais elle a depuis «changé complètement le Front national et l'a renommé "Rassemblement national". [...] La course à la présidentielle française pour 2022 a commencé ce matin», a-t-il affirmé.

M. Bannon a aussi indiqué avoir «félicité» dimanche soir Nigel Farage, dont le parti pro-Brexit est arrivé nettement en tête au Royaume-Uni, et qu'il considère comme un possible futur premier ministre dans son pays, tout comme Matteo Salvini en Italie.