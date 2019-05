Un animateur radio licencié pour un tweet raciste sur le bébé royal

Un présentateur de la radio britannique BBC Radio 5 live a été licencié jeudi après un tweet sur le fils du prince Harry et de Meghan assorti d'une photo de singe.

Le prince Harry et son épouse Meghan, dont la mère est noire, ont eu un fils lundi, annonçant deux jours plus tard qu'ils l'avaient prénommé Archie.

« Le bébé royal quitte l'hôpital », a tweeté le présentateur radio Danny Baker, un message accompagné d'une photo en noir et blanc d'un couple élégamment vêtu, la femme tenant à la main un chimpanzé en costume et chapeau.

Accusé de racisme, il a ensuite effacé le message et s'est excusé.

Après avoir annoncé sur Twitter jeudi qu'il avait été licencié, le présentateur de 61 ans a dénoncé la manière avec laquelle il avait été congédié, disant avoir été « littéralement jeté sous un bus ».

Un porte-parole de la BBC a déclaré que M. Baker avait commis « une grave erreur de jugement qui va à l'encontre des valeurs que nous voulons incarner en tant que station de radio ». « Danny est un animateur brillant mais ne présentera plus d'émission hebdomadaire avec nous ».

Le prince Harry a épousé Meghan en mai 2018. Lorsqu'il avait officialisé leur relation en novembre 2016, il s'en était pris du même coup au « sexisme » et au « racisme » des réseaux sociaux envers Meghan Markle, via un communiqué du palais de Kensington au ton inhabituel.

Dans une interview télévisée diffusée un an plus tard, l'ex-actrice américaine de 37 ans avait qualifié de « démoralisantes » les remarques portées sur ses origines, se disant « fière de qui je suis et d'où je viens ».