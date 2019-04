Début d'accalmie à Notre-Dame, la piste accidentelle privilégiée

Les pompiers à pied d'oeuvre à la cathédrale Notre-Dame de Paris ont pu sauver la structure de l'édifice et commençaient lundi dans la soirée à maîtriser le violent incendie, apparemment d'origine accidentelle, qui a ravagé une partie de l'édifice et suscité une vague d'émotion internationale de Washington à Londres.

« On peut considérer que la structure de Notre-Dame est sauvée et préservée dans sa globalité », a déclaré vers 23 h le général Jean-Claude Gallet, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, alors que le sauvetage même de la cathédrale, monument le plus visité en Europe, n'était pas acquis quelques heures auparavant.

« Le feu a baissé en intensité », a renchéri à ses côtés le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez, tout en invitant à rester « extrêmement prudent ».

L'incendie, qui s'est déclaré peu avant 19 h et s'est propagé à grande vitesse, a toutefois emporté la toiture de la cathédrale - construite entre le XIIe et le XIVe siècle - et sa célèbre flèche, qui s'est effondrée sous le poids des flammes, semant la stupeur en plein coeur de la capitale.