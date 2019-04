Ukraine: campagne par éprouvettes interposées entre les candidats du second tour

Nouveau paroxysme d'une campagne rocambolesque en Ukraine : les candidats au second tour de la présidentielle ont passé vendredi des tests de dépistage de drogue et d'alcool, tout sourires et les manches retroussées en direct sur les réseaux sociaux.

Le comédien Volodymyr Zelensky et le président sortant Petro Porochenko ont passé la première des trois semaines de l'entre-deux tours à se chamailler par vidéos interposées sur les conditions d'un éventuel débat qui leur permettrait d'exposer leur vision pour ce pays en guerre et confronté à de lourdes difficultés économiques.

Distancé au premier tour, le président sortant Petro Porochenko a sommé son rival, qui n'a pas mené de campagne traditionnelle jusqu'à présent, de participer à ce traditionnel face-à-face, espérant mettre au jour le flou de son programme et son manque total d'expérience politique.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'humoriste et acteur a posé ses conditions, transformant la campagne en feuilleton sur l'organisation de ce rendez-vous. Il a demandé notamment qu'il ait lieu dans le plus grand stade du pays et que les candidats passent des analyses médicales « pour prouver au peuple qu'ils ne sont ni alcooliques ni toxicomanes ».

Après avoir accepté de débattre devant les 70 000 spectateurs du stade Olimpiïski, M. Porochenko s'est présenté vendredi matin à l'infirmerie de cette arène.

Les manches de sa chemise blanche retroussées, il a effectué une prise de sang, procédure retransmise en direct sur sa page Facebook, et, selon les médecins, a donné des échantillons d'urine et de cheveux qui seront analysés par quatre cliniques privées et publiques.

« On est en train de créer de nouvelles traditions », a-t-il déclaré. « L'absence de toute dépendance à l'alcool et aux drogues chez un candidat et futur président est une question de sécurité nationale ».