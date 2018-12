Un député français invite Trump à aller «se faire foutre»

«Donald Le Gâteux est atteint d'incontinence cérébrale» et doit aller «se faire foutre» : un député français du parti du président Emmanuel Macron s'en est pris sur Twitter au président américain, qui a parlé samedi d'un «triste jour» à Paris en raison des «gilets jaunes» et a épinglé l'accord sur le climat.

« N'insulte pas mon pays, radoteur. La France te dit d'aller te faire foutre. Du Parlement français, "mon ami" », a écrit dans un tweet en anglais Joachim Son-Forget, député des Français de l'étranger et ex-candidat au poste de numéro un de La République en marche («DON'T INSULT MY COUNTRY DOTARD. La France kisses your ass. from french parliament "my friend").

«Un jour et une nuit très triste à Paris», avait écrit plus tôt sur Twitter Donald Trump au moment où des heurts avaient lieu dans la capitale française. «Peut-être qu'il est temps de mettre fin à l'accord de Paris, ridicule et extrêmement cher, et rendre l'argent aux gens en réduisant les impôts», a-t-il aussi suggéré.

Selon M. Son-Forget, «Donald le Gâteux, est atteint d'incontinence cérébrale... comme un "gâteux" souffre d'incontinence d'urine voire de matières fécales et "gâte" ses draps».

«Je sais être mesuré mais quand les choses sont aux antipodes de nos valeurs, il ne faut pas faire le dos rond», a-t-il défendu auprès de l'AFP. Et d'ajouter : «Je suis parlementaire, pas chef d'État. Je défends mon pays et l'assume parfaitement.»