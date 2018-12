Gilets jaunes: nouvelle journée de heurts en France

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en France, et si la situation est restée relativement calme durant la première moitié de la journée, elle s'est tendue dans la capitale et dans plusieurs villes de province au cours de l'après-midi.

Fait exceptionnel : des véhicules blindés de la gendarmerie ont été déployés dans les rues de Paris, résumant la montée en puissance sécuritaire du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui ne parvient pas à apaiser depuis trois semaines cette colère des classes populaires françaises dénonçant la politique fiscale et sociale du président français.

Le signe de reconnaissance des manifestants, qui a donné son nom au mouvement, est le gilet jaune fluorescent de signalisation que chaque conducteur français doit avoir dans son véhicule.

Après les images sidérantes des affrontements au pied de l'Arc de triomphe de la semaine dernière, les autorités avaient prévenu qu'elles seraient beaucoup plus sévères et mobiles dans leur traque des éléments violents, gilets jaunes, mais aussi casseurs sans revendication sociale.

Samedi, la capitale française s'était barricadée et des centaines de personnes ont été interpellées dans les gares ou aux abords des lieux de rassemblement, avant même toute manifestation, principalement car elles étaient en possession de marteau, de boules de pétanque, de pavés, de masques...

La police a annoncé avoir procédé à près de 1000 interpellations sur l'ensemble du territoire en début d'après-midi. Au total, pas moins de 89 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés sur le territoire, dont 8000 à Paris.

Des heurts épars

Les heurts ont eu lieu en plusieurs points distincts de la capitale : gaz lacrymogènes aux abords de la célèbre avenue des Champs-Élysées, la galerie commerciale chic du Drugstore de Publicis de l'avenue attaquée, des vitrines brisées sur plusieurs avenues avoisinantes, une barricade enflammée sur les Grands-Boulevards, etc...

Comme la semaine dernière, des voitures et du mobilier urbain ont été incendiés, des vitrines saccagées et des magasins pillés.

Plusieurs journalistes ont été malmenés et même blessés lors des manifestations, dont plusieurs par des tirs de balles en caoutchouc, d'après des témoignages publiés par leurs médias ou diffusés via les réseaux sociaux.

Les manifestants étaient un peu moins nombreux que la semaine dernière à la même heure : 31 000 en France (contre 36 000 le 1er décembre), dont 8000 à Paris, selon le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez.

Plusieurs ambassades avaient recommandé à leurs ressortissants d'être prudents en se déplaçant dans la capitale ou de reporter leur voyage.

« Tout le monde semble un peu tendu. Mais nous ne nous faisons pas vraiment de soucis. Nous faisons attention », a confié à une journaliste de l'AFP Michael Klemm, 36 ans, touriste autrichien croisé avec sa fille de 16 ans devant la pyramide du Louvre, beaucoup moins fréquentée que d'habitude. « On savait que le Louvre était fermé. Mais on voulait au moins le voir de l'extérieur. C'est un peu dommage avec la tour Eiffel, mais on verra si on peut entrer demain matin ».

« Temps pourri, gouvernement aussi »

La météo capricieuse n'a pas dissuadé les manifestants. « Le temps est pourri, le gouvernement aussi », scandaient une poignée de gilets jaunes remontant l'avenue de l'Opéra, alors qu'une petite pluie fine commençait à tomber sur la capitale.

Ailleurs en France, les manifestations de gilets jaunes ont été nombreuses, dont certaines tendues, avec notamment des incidents à Bordeaux et Toulouse (sud-ouest), Saint-Étienne (centre) et Marseille (Sud) où des échauffourées ont éclaté sur la célèbre Canebière.

Plusieurs de ces manifestations ont fusionné avec les marches organisées parallèlement pour le climat, dans le cadre d'un appel international de dizaines d'associations et syndicats à l'occasion de la Conférence de l'ONU sur le climat qui se déroule en Pologne.

Les gilets jaunes, issus majoritairement des classes populaires et moyennes, se disent excédés par la politique fiscale et sociale d'Emmanuel Macron, qu'ils jugent injuste et qu'ils dénoncent depuis trois semaines, manifestant et organisant barrages filtrants et sit-in à travers le pays.

Le recul du gouvernement sur la hausse des taxes sur le carburant, revendication première des gilets jaunes, n'a pas permis d'apaiser un mouvement particulièrement défiant à l'égard des élites politiques et des partis traditionnels.

Dans la manifestation à Paris, Lydie Bailly, 48 ans, confie aussi ne plus s'en sortir. « Je suis aide-soignante en gériatrie depuis 15 ans. Quand on est absente, on n'est pas remplacée. On n'a pas eu d'augmentation de salaire depuis dix ans, c'est juste révoltant ».

Le mouvement des gilets jaunes, déstructuré et évoluant hors des cadres établis, n'a pas de véritable leader, rendant épineuses les tentatives de négociation du gouvernement avec lui.

Cette révolte de ceux qui se vivent comme des laissés pour compte fait florès hors de France. Samedi, 400 personnes ont été arrêtées à Bruxelles lors d'une manifestation de gilets jaunes. Des manifestations dans le calme se sont aussi déroulées dans plusieurs villes des Pays-Bas.