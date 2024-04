(New York) L’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a rédigé un livre sur ses années dans la vie publique, des projets de loi qu’elle a contribué à promulguer jusqu’à des moments aussi traumatisants que le siège du Capitole américain le 6 janvier 2021 et l’attaque à son domicile de San Francisco qui a laissé son mari avec une fracture du crâne.

Hillel Italie Associated Press

Simon & Schuster a annoncé jeudi que le livre The Art of Power sortirait le 6 août.

« Les gens me demandent toujours comment j’ai fait ce que j’ai fait à la Chambre, a affirmé dans un communiqué Mme Pelosi, qui a été la première femme à devenir présidente de la Chambre des représentants.

« Dans The Art of Power je révèle comment – et plus important encore, pourquoi. »

La politicienne de 84 ans, qui a été élue pour la première fois à la Chambre en 1987, est devenue cheffe de la minorité démocrate en 2003 et présidente quatre ans plus tard, lorsque les démocrates sont devenus le parti majoritaire.

Elle a été présidente de la Chambre de 2007 à 2011, puis de 2019 à 2023, et a été largement reconnue pour avoir aidé à mobiliser le soutien et à faire adopter des projets de loi aussi importants que la Loi sur les soins abordables (surnommée Obamacare) et la Loi sur la réduction de l’inflation.

Elle a quitté tout poste de direction lorsque les républicains ont repris la majorité aux élections de 2022, mais elle continue de représenter le 11e district de Californie.

Selon Simon & Schuster, Pelosi proposera également un « récit personnel » du 6 janvier 2021, lorsqu’une foule de partisans du président Donald Trump a saccagé le Capitole alors que le Congrès votait pour certifier la victoire de Joe Biden contre M. Trump.

Elle raconte également la nuit de 2022 lors de laquelle un intrus s’est introduit par effraction dans sa maison et a agressé son mari, Paul Pelosi, avec un marteau. Nancy Pelosi était à Washington à ce moment-là.

« Pelosi partage cette journée horrible et les conséquences traumatisantes pour elle et sa famille », peut-on lire dans l’annonce de l’éditeur.

Le livre précédent de Pelosi, Know Your Power : A Message to America’s Daughters, est sorti en 2008. En 2022, elle a fait l’objet du documentaire sur HBO Pelosi in the House, réalisé par sa fille Alexandra Pelosi.