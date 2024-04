(Las Vegas) L’exécuteur testamentaire d’O.J. Simpson déclare qu’il s’efforcera d’empêcher le paiement d’un jugement de 33,5 millions rendu par un jury civil californien il y a près de trente ans dans le cadre d’un procès pour décès injustifié intenté par les familles de Nicole Brown Simpson, l’ex-femme d’O.J. Simpson, et de son ami Ron Goldman.

Associated Press

Le testament de Simpson a été déposé vendredi devant un tribunal du comté de Clark, dans le Nevada, désignant son avocat de longue date, Malcolm LaVergne, comme exécuteur testamentaire. Le document montre que la propriété de Simpson a été placée dans une fiducie créée cette année.

M. LaVergne a déclaré au Las Vegas Review-Journal que l’intégralité de la succession de Simpson n’avait pas été recensée. En vertu de la loi du Nevada, une succession doit être portée devant les tribunaux si ses actifs dépassent 20 000 $.

Simpson est mort mercredi sans avoir payé la plus grande partie de la condamnation civile prononcée en 1997 après que les jurés l’eurent déclaré responsable. Avec ses actifs devant passer par le processus d’homologation judiciaire, les familles Goldman et Brown pourraient être en ligne pour recevoir une partie de tout ce que Simpson a laissé derrière lui.

M. LaVergne, qui représentait Simpson depuis 2009, a déclaré qu’il ne voulait spécifiquement pas que la famille Goldman voie l’argent de la succession de Simpson.

« J’espère que les Goldman n’obtiendront rien, rien, a-t-il soutenu au Review-Journal. Eux spécifiquement. Et je ferai tout en ma qualité d’exécuteur testamentaire ou de représentant personnel pour essayer de garantir qu’ils n’obtiennent rien. »

M. LaVergne n’a pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et électroniques laissés par l’Associated Press samedi.

Bien que les familles Brown et Goldman aient fait pression pour obtenir le paiement, M. LaVergne a déclaré qu’il n’y avait jamais eu d’ordonnance du tribunal obligeant Simpson à payer le jugement civil. L’avocat a affirmé au Review-Journal que sa colère particulière contre la famille Goldman provenait en partie des évènements entourant le livre prévu de Simpson, intitulé If I Did It. La famille de Goldman a pris le contrôle du manuscrit et a rebaptisé le livre If I Did It : Confessions of the Killer (Si je l’ai fait : confessions du tueur).

Simpson a acquis gloire et fortune grâce au football et l’industrie du spectacle, mais son héritage a été changé à jamais par les meurtres au couteau de son ex-femme et de son ami en juin 1994 à Los Angeles. Il a été acquitté des accusations criminelles en 1995, lors d’un procès qui a fasciné le public.

Le père de Ron Goldman, Fred Goldman, le principal plaignant, a toujours déclaré que le problème n’était jamais l’argent, il s’agissait uniquement de tenir Simpson pour responsable. Et il a dit jeudi dans un communiqué qu’avec la mort de Simpson, « l’espoir d’une véritable responsabilité a pris fin ».

Les familles Goldman et Brown seront au moins sur un pied d’égalité avec les autres créanciers et auront probablement une créance encore plus forte, puisque la succession de Simpson est réglée selon les conditions établies par la fiducie créée en janvier. Le testament énumère ses quatre enfants et note que tout bénéficiaire qui cherche à contester les dispositions du testament « recevra, sans fiducie, un dollar et pas plus en remplacement de tout intérêt revendiqué dans ce testament ou ses actifs ».

Simpson a déclaré qu’il vivait uniquement de sa pension de la NFL et de ses pensions privées. Des centaines de biens de valeur ont été saisis dans le cadre de la sentence du jury, et Simpson a été contraint de vendre aux enchères son trophée Heisman, qui a rapporté 230 000 $.